萊萬 本賽季已進了14球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[菲爾德@勒沃庫森][12/04 (六) 22:30] [編號 710]

勒沃庫森近況不錯，加上菲爾德為德甲最差的球隊，應可順利全取3分，以求拉近與前兩名球隊拜仁慕尼黑和多特蒙德的距離。

勒沃庫森聯賽13戰7勝3平3敗得24分排名第3位，但跟前兩位球隊拜仁和多特蒙德分別有7分和6分的距離。如果要爭標的話，本場面對實力薄弱的菲爾德，定要全取3分。

勒沃庫森最近成績不錯，各項賽事5場不敗，當中成績是4勝1平，勝出率頗高。隊中捷克國腳前鋒 派屈克·希克Patrik Schick 保持自歐洲國家盃以來的好表現，本賽季已進8球，在德甲射手榜排第3位，僅不及兩大前鋒，進了14球的拜仁的 萊萬多夫斯基 Robert Lewandowski 和進了10球的多特蒙德的 厄林·哈蘭德 Erling Håland。

目前在積分榜最後一名周時本賽季仍未打開勝利之門的菲爾德，升上頂級聯賽未曾一勝13戰1平12敗得1分繼續排榜末之餘，得球是德甲第2少(11球)、失球卻是最多(39球，是德甲目前唯一一隊失球達30球或以上的球隊)，上一場遇上主攻的霍芬海姆，更出現大敗3:6的戰果。本場遇上第3位的勒沃庫森，隨時又大敗一場。

推薦︰ <足球>710 菲爾德@勒沃庫森 讓分 (勒沃庫森 (-1))；大小[主隊] (勒沃庫森 大 2.5)

哈蘭德 上一場傷癒復出馬上進球（圖片來源︰達志影像）

【足球-德甲】[拜仁慕尼黑@多特蒙德][12/05(日) 01:30] [編號 711]

周六德甲榜首大戰，榜首的拜仁慕尼黑將對第2位的多特蒙德。由於兩隊差距只是1分，本場球賽賽果對本屆德甲冠軍誰屬，有深遠影響。不過拜仁近年可說是多特蒙德的剋星，宜看高一線。

拜仁慕尼黑上一場聯賽主場對降班區球隊比勒菲爾德，只以1:0勝出，整體表現令人失望。要留意拜仁經過早前場場以2至3球擊敗對手的瘋狂進球情況後，球員狀態明顯回落。各項賽事近4場成績雖是3勝1負，但如果用讓分-1來計算的話，拜仁近4場成績是全負。

所以拜仁本場遇上多特蒙德，縱使在對賽往績上明顯佔優，各項賽事已連續6場擊敗對方，單計算聯賽也已經連續5場擊敗對方，不讓分應比讓分是個更好的選擇。

多特蒙德在近況其實不理想，各項賽事近5場成績是2勝3負，而主因是挪威前鋒哈蘭德早前受傷，直接影響了球隊成績。幸好哈蘭德及時傷癒，上一場聯賽對沃夫斯堡從板凳出發更馬上進球。只是拜仁近年確是多特蒙德剋星，但拜仁讓分成績又真是太差，所以首選是拜仁不讓分勝。

推薦︰ <足球>711 拜仁慕尼黑@多特蒙德 不讓分 (拜仁慕尼黑)；大小[總分] (小 3.5)