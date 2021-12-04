連江縣今（4日）凌晨4時許，傳出網路通訊中斷，民眾無法順利連網，中華電信緊急搶修，於下午4時許恢復。中華電信馬祖營運處總經理林以生表示，馬祖用戶約4000戶，疑因台灣、馬祖間的海底電纜故障，造成光纖網路斷訊，但備援系統立即啟動，通話及重要單位、軍方等的通訊，第一時間即恢復。

林以生表示，於凌晨4時許接獲通知網路通訊斷訊，立即啟動備援系統、微波通訊，因此，電話通訊及重要單位、軍方等的通訊立即恢復，初步了解疑因台灣、馬祖間的海底電纜故障，造成光纖網路斷訊，於下午4時許已恢復網路訊號。