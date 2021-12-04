參山處推南江咖啡輕旅行。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處推南江咖啡輕旅行。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山國家風景區管理處輔導南江休閒農業區發展協會，推動「南江農遊咖啡緣」體驗觀光輕旅行，行程內容包括洛神花擂茶DIY、品嚐有故事的客家媽媽包巾便當，配上健康養生黑木耳露；午後還能走進咖啡園，認識優質南庄咖啡生長的環境，品嚐自己用陶鍋手工烘豆與沖煮咖啡的芳香滋味。活動推出受到熱烈迴響，5日最後加碼1梯次，邀請喜愛慢遊、慢食、慢活的遊客把握機會來體驗。

交通部觀光局參山處表示，疫後小團體出遊正夯，加上近年來輔導獅頭山轄內社區協會、部落團體推動體驗小旅行，鼓勵帶遊客進入社區、部落進行深度走遊，體驗季節性地在特色風情，遊程內容也能較一般大型團客更為彈性。透過導覽解說培訓、DIY體驗與環境改善，搭配在地食材推廣食農體驗，並藉由人員實際操作維持社區接待技巧及溫度，增加觀光亮點，讓遊客來到南庄有不一樣的新選擇。

參山處指出，本次活動採實名制線上預約報名，5日是最後1梯次，限量20人，每人只要650元，歡迎遊客一起漫步南庄，體驗南庄深度小旅行。活動詳情，可以上活動報名網站https：／／www.accupass.com／go／NJ 或致電南江休閒農業區發展協會詹小姐0919-703015。