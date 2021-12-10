台灣人情文化中送禮需求高，社交送禮平台LINE禮物表示，過去台灣人習慣親手面送禮物，但因為疫情嚴峻，帶動線上送禮趨勢，上半年平台的送禮比例已達8成，全站業績的前年比更是3倍成長，其中又以票券送禮占其平台社交送禮比例最多。

LINE禮物表示，平台上除了宅配送禮功能，其生日提醒功能、可愛的互動卡片、許願清單等，使送禮體驗變成隨時隨地即可輕鬆、即時表達心意，拉近人與人之間的距離。由於今年疫情持續影響，也改變人們的生活型態，除了線上送禮成常態，LINE禮物平台上「療癒紓壓」、「招財好運」相關的商品特別受歡迎。

LINE禮物表示，票券送禮占其平台社交送禮比例最多，除了因為自開站起即提供票券服務至今，用戶的熟悉度高，更因此服務以「日常送禮」的概念出發，強調即時性、可立即兌換使用的便利性，不受空間時間限制，最熱門品項依序為咖啡、飲料、午茶甜點。

此外，為擴大社群送禮的服務範圍、提供更多元的禮物靈感，LINE禮物獨有的宅配功能，以「不知道地址也能送」、「無法阻止我送你」的概念，獨創的可以讓「收禮者自行填寫收件地址」的功能，解決用戶送禮到府，要詢問收禮者地址的尷尬痛點，收禮者自填地址的功能使用率高達8成。平台上最受歡迎的宅配商品以節慶、生日等重要的時刻為主。

LINE禮物也表示，生日為一年一度的特殊、重要時刻，民眾送禮考量會加上「個人化」、「專屬感」的特色，數據顯示，透過LINE主頁查詢「近期壽星好友」、LINE禮物官方帳號的生日提醒訊息而最常被選購的前五大禮物清單，不意外的第一名是生日必備的蛋糕，特別是可以客製生日日期的蛋糕；星座推薦清單選到對的禮物，以及具有「香氣」、「精緻」的禮物，如香氛、美妝與巧克力，也是不失分的生日好禮。

而12月是歲末年終感恩的月份，暖心節慶氛圍大爆發，交換禮物則是本月份聚會重點之一，LINE禮物整理出用戶願望清單數據，分享最多人收藏的前五大禮物項目第一名趣味文創類型的文青禮物，因為有質感、跟得上潮流又有趣，成為用戶最愛收藏品項，接著依序包括「禮物咖啡」、具有香氣的擴香瓶、護手霜與甜點禮盒。