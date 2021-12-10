雲品國際酒店股份有限公司（2748）11月營收為1.57億元，月增17％，較去年同期減少18％，累計2021年1至11月合併營收為12.42億元，較去年同期減少23％。展望後市，本土疫情趨援，內需餐飲與國旅市場回溫，12月並為餐飲旺季，雲品後市營運動能轉強，推升第四季業績。

雲品旗下住房、餐飲業務已開始走向復甦，因新冠肺炎疫情嚴重影響的宴會業務，於11月起辦理婚宴的場次逐步恢復，使得11月營收優於10月份，接下來12月份的宴會業務因為年末的工商活動、中小型尾牙以及婚宴辦理，將有望能接近歷年12月不錯的表現。國旅持續暢旺、政府紓困振興計劃上路，推升第四季業績。

位在國旅熱點日月潭的雲品溫泉酒店將持續針對溫泉設施等硬體設備、KEN CAN的菜單進行季度調整，並在住房活動上與集團資源整合等面向多路進擊，力求維持成長動能，此外雲品溫泉酒店也持續調整客房營運策略，不以追求滿房的高住房率為目標，而是以提升顧客體驗及整體營收數字為努力方向。以11月份日月潭雲品溫泉酒店的住房營收來看，和去年同期相比成長了10％，除了能提供更有品質的住房感受外，更有望帶動日月潭館住房收入維持穩健成長。

此外，君品酒店推出廣受各界好評的宅饗宴、宅飲宴、御膳房等一泊二食住房專案，帶動年底的周末住房皆接近客滿，加上政府振興五倍券與北市府熊好券的刺激，有效穩定君品酒店的住房率。另一方面，集團旗下飯店將持續落實中央疫情指揮中心的防疫措施，以審慎的態度密切關注新變種病毒Omicron 的新動向，在疫情的不確定性中積極穩健營運。

除了日月潭雲品住房維持不錯的住房率與平均房價之外， 雲品國際仍積極推動君品酒店住房活動與「君品Collection」宴會平台業務，並積極布局委託經營事業，與寶元紀攜手合作的台中蘭克斯特(Lancaster House)目前除夕圍爐宴包廂已經客滿、大宴會廳則已7成滿，年後春酒也有數十場的接單量，婚宴方面則已經接單到2022年第四季，桃園皇家薇庭的除夕圍爐宴也同樣熱銷至7成滿，尾牙與春酒也有數十場的接單量，婚宴方面也同樣接單到2022年第四季，宴會業務的復甦態勢明顯，將有望創造公司整體營運獲利的精進。

雲品國際第四季將針對君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店著手進行碳盤查，從飯店客房的耗材製造、交通運輸、服務使用、至廢棄物等階段進行碳足跡盤查，並由房務、工務、採購及管理部門等工作內容進行碳足跡的計算，雲品希望能在環境生態、永續發展持續貢獻一份心力。針對國際間的旅行，近期再因新冠病毒Omicron變種確診病例快速增加產生變數，雲品將持續審慎防疫，待政府逐步放寬邊境管制，國際觀光客與商務客回流後，可望再創飯店業榮景。