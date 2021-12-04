泰國警方、關務單位和台灣法務部調查局攜手，昨天在曼谷的一處海港碼頭破獲藏在矽膠地板中、價值高達近6億泰銖的結晶狀安非他命，泰國警方估若成功送往台灣，市價將高達30億泰銖（約24.6億新台幣）。
由泰國關務局（Custom Department）、泰國肅毒委員會（ONCB）、泰國皇家警察緝毒局（NSB）以及武裝安全中心（Armed Forces Security Center）組成的海關攔截專案小組（Seaport Interdiction Task Force）和法務部調查局攜手辦案，昨天下午在泰國孔堤區（Khlong Toei）的碼頭攔截一批準備運往台灣的毒品。
海關專案小組今天舉行記者會說明案情，泰國關務局局長帕查拉（Patchara Anuntasilpa）在記者會中指出，嫌犯將結晶狀的安非他命塞在161片、平均每片4.5到6公斤的矽膠地板中準備運往台灣。
帕查拉指出，這批被查獲的安非他命價值約5億3800萬泰銖，但如果送到了台灣市價將高達30億泰銖。
不過泰國警方目前尚未逮捕任何嫌犯，將和調查局繼續合作持續向上追查。（編輯：高照芬）1101204
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