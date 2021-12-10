世界衛生組織（WHO）指出，現在全球肥胖人口已超越總人口數之40％，長時間肥胖會引發心血管疾病、糖尿病等許多慢性病，造成生命威脅。目前衛福部唯一核准的合法減肥藥物奧利斯他（Orilstat），使用者普遍有個共同的困擾：控制不住放油屁、拉肚子，造成使用者生活上的不便及相當程度的尷尬，若為減少副作用降低藥物劑量，卻也同時減低藥物的效用，造成體重控制成效下降。

國家衛生研究院生醫工程與奈米醫學研究所研究員羅履維團隊，以多年研究中孔洞奈米材料（mesoporous silica nanoparticles，MSNs）在藥物傳輸上應用的優勢，透過控制材料本身的表面積大小以及表面修飾，進而開發出最佳的吸附並膠固化油脂之奈米材料，搭配抗肥胖藥物使用，能有效緩解目前以切油抑油減肥藥物的副作用，今（10）日與懷緯生技簽署技術授權，期望早日完成各項試驗流程，讓使用者不用再面對尷尬不適的窘況。

本項多孔洞材料相關概念與技術已獲多項重要國際專利保護，包括美國正式專利、中國大陸專利、歐盟專利、加拿大專利、澳洲專利、紐西蘭專利和台灣專利，並榮獲2019科技部未來科技突破獎、2019第16屆國家新創獎、2020第17屆國家新創精進獎，及2021第18屆國家創新創精進獎。

南緯實業集團(1467)旗下懷緯生技股份有限公司取得國衛院本項研究成果技術授權後，將加速進行後續研發與各項毒藥理及臨床試驗，以儘速取得食藥署及其他國家之查驗登記，並將藉由南緯集團遍布全球十國為市場鏈結佈局行銷，讓所有肥胖者多能受惠。

國衛院院長梁賡義表示，肥胖為現代人的文明病，並且會引發諸多慢性病，幫助民眾在疾病發生之前就從根本開始去控制，維持健康的生活與身體，是未來醫療的趨勢，也是國衛院從事醫藥衛生研究的使命。