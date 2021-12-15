浩鼎（4174）公告主動免疫抗癌新藥OBI-833向台灣衛福部食藥署提出二期人體臨床試驗申請。浩鼎在此試驗中將以免疫組織化學染色法(Immunohistochemistry簡稱IHC)測試受試者腫瘤的Globo H表現，作為二期臨床試驗收案條件；預計2024年評估主要試驗指標，惟實際時程將依執行進度調整。

浩鼎表示，OBI-833係以醣抗原Globo H為作用標的之主動免疫抗癌新藥，將Globo H連結於載體蛋白CRM197，打入人體後引發免疫細胞產生可對抗Globo H的抗體，以治療癌症。

根據Fortune Business Insights公開研究報告，全球2019年整體抗腫瘤用藥市場規模為1413億美元，複合年成長率11.6％；惟浩鼎研發中主動免疫抗癌新藥OBI-833尚處於臨床試驗階段，適應症之開發以尚未被滿足之醫療需求為主要目標，未來將綜合考量浩鼎整體產品線發展與佈局後，擬定開發策略。

浩鼎新藥研發持續推進，日前也宣布旗下抗癌新藥OBI-999獲FDA核准通過展開第II期臨床試驗計畫，近日成功收治首位癌症患者。這項二期試驗預計2023年下半年完成收案目標。

OBI-999為新創抗體藥物複合體(ADC)，可針對Globo H有過度表現的腫瘤，精準地與標的細胞結合後，以藥物毒殺標的細胞。二期臨床試驗以胰臟癌、結腸直腸癌和其它經檢測Globo H高表現的實體癌症患者為對象，以驗證OBI-999初步療效及其安全性。