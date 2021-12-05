大陸首批試點養老理財產品近日亮相，這標誌大陸的養老理財試點正式開跑，鎖定武漢、成都、深圳、青島4個試點地區、符合條件的個人可投資，產品期限基本在5年以上，主要投向固定收益類資產，起購金額低至1元（人民幣，下同），單一個人投資者購買的全部養老理財產品合計金額不超過300萬元，並從12月6日正式發售。

根據《廣州日報》其下大洋網報導，總體來看，大陸首批養老理財產品具有穩健性、長期性、普惠性等特點。

在穩健性方面，養老理財產品設計以安全性為主，產品主要投向為固定收益類資產，並引入目標日期策略、平滑基金、風險準備金、減值準備等來增強產品風險抵禦能力。同時，養老理財產品採用非母行第三方獨立託管、淨值化定期資訊揭露，透明呈現產品風險和收益情況。

觀察長期性部分，產品主要在引導投資者合理規劃養老理財投資，樹立長期投資、合理回報的投資理念。首批養老理財產品期限相對較長，封閉式產品期限為5年；普惠性方面則設計將首批養老理財產品起購金額調低至1元起，更讓總費率收取遠遠低於其他理財產品。

今年9月10日，大陸銀保監會發佈《關於開展養老理財產品試點的通知》，結合國家養老金融領域改革試點區域，展開養老理財產品試點。在綜合考慮城市規模、經濟社會發展、居民養老需求等因素，選定武漢、成都、深圳、青島等4個城市作為試點城市；同時選擇工銀理財、建信理財2家國有行的理財公司；招銀理財、光大理財2家股份制銀行的理財公司參與產品試點。