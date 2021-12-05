民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，高嘉瑜前男友馬文鈺指控PChome集團董事長詹宏志替林秉樞向媒體施壓，詹宏志也被質疑說法反覆，對此，總統府表示，包括詹宏志在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。不過，資深媒體人黃創夏質疑，更大的問題是這些「被朦騙」的名流賢達，有沒有騙總統？

對於被指控替林秉樞向媒體施壓，PChome在3日時表示，詹宏志對林秉樞的個人生活一無所知，但詹宏志4日又坦承確實有幫林秉樞傳訊給記者。

總統府發言人張惇涵今天(5日)表示，詹宏志董事長已經有所說明。而根據目前媒體及各方所揭露的消息，包括詹董事長在內，顯然有許多人遭到嫌犯矇騙。總統府的立場很清楚，對於司法偵辦中的個案，總統府沒有評論，但期盼司法盡速查明真相，制裁加害人，伸張正義。

對此，黃創夏在臉書上表示，這部分司法正在處理，但更大的問題是這些「被朦騙」的名流賢達，有沒有騙總統？

同時，詹宏志今天也發表公開聲明，正式辭去國策顧問的職務，「原來的好意已無意義，謹此公開聲明我正式辭去國策顧問的職務，希望總統府與各界諒解」。總統府表示，詹宏志已向總統府李大維秘書長表達堅定辭意，蔡總統及總統府尊重詹董事長的決定。

針對詹宏志的說法，黃創夏在臉書上發文直言，「所以咧，大家應該向你說『道歉』？『謝謝』你曾經願意當國策顧問」。