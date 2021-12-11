公投進入倒數階段，今舉辦最終場的公投意見發表會，上午發表的重啟核四公投案，正方為重啟核四領銜人黃士修，對戰反方代表台北市議員邱威傑(呱吉)；黃士修在第二輪發言時爆料，總統蔡英文2020年連任後，民進黨高層曾徵詢他入閣，黃士修的條件是「只要重啟核四，不僅答應入閣，薪水可全數捐給慈善團體，無償為國家做事」，但高層卻回覆，這要民進黨副秘書長林飛帆、立委洪申翰怎麼做人？入閣之事因而作罷。

黃士修表示，自己只是公民，因為核四立場，被查水表、被試探人性，但他不想從政，也不想當不分區立委；若這次核四公投案過關，黃士修表示，願意擔任政務委員，同樣會如先前承諾，任職期間將薪水全數捐出，且保證任職期間不會提供政黨情報分析，民進黨不必擔心干擾2022、2024年選情。

邱威傑表示，核四拖了20年，一度電也沒發過，當年出生的小孩都20歲能投票了，若核四重啟還要再花15年，「顏寬恒都能當阿祖了」。

邱威傑指出，核四之所以有這麼多問題，就是一邊設計、一邊趕工、採購，最後搞得一團糟，現在要按程序來、符合安全標準，等於要再15年才能蓋好；當年出生的孩子現在可以去投票了，他們光是投下這次核四重啟的不同意票，貢獻度都比核四還要更高。

黃士修則於發表會上表示，花了3000多億元納稅人的錢蓋核四，現在無法究責、也沒有人要負責，實在無法讓人接受；他向蔡英文政府下戰帖，會開出條件、給予2天時間考慮與回應，並於公布後的48小時，即下周一(13日)中午開始絕食，晚間將前往自由廣場，直到公投投票那一刻，他強調「以個人犧牲，換全體國民選擇的自由，是這輩子做過最划算的交易」，強調自己30幾歲，不再年輕，希望重啟核四，留給年輕人乾淨的天空，而不是殘破的家園。

邱威傑認為，核能電廠最大問題是核廢料存放問題，現在台東、金門、新北、宜蘭都表態反對，核廢料要放到哪裡？批黃士修老拿一些年代久遠的報告來搪塞，如綠盟2013年的報告為例，時空發展已經不合時宜，不具參考性，核廢料就是無法解決的現實問題。