公投倒數最後衝刺 張亞中：我們面對了「兩個」民進黨

孫文學校總校長張亞中的「全國串聯列車」，17日上午於民主議政園區（省諮議會）集結，展開「公投同意、人民勝利」台中遊行宣講，張亞中帶頭高喊「4項公投都同意，救子救孫救自己」指出，公投是公民對公共政策的選擇、是對抗當權者的對決，跟國民黨、民進黨沒關係。

孫文學校總校長張亞中17日到台中進行公投遊行宣講，他表示，自稱台灣隊的民進黨，老是在台灣社會搞分化，他們是「出賣台灣隊」、「對不起台灣隊」、他們是「不是台灣隊」。（黃國峰攝）

張亞中指出，公投是公民對公共政策的選擇，不是政黨對政黨的對決，是公民對抗當權者的對決，因為執政黨跟在野黨都無法保護人民，人民才拿出最後的權利「公投權」為自己爭權益，是非常神聖的，「希望明天公投投票時，想想家人、相想孩子，這票投下去，不是支持任何政黨，而是支持我們的下一代」。

孫文學校總校長張亞中17日到台中進行公投遊行宣講，他指出民進黨在這次的公投上，是用愚昧對抗知識，用民粹來對抗公民，談的是謊言。（黃國峰攝）

張亞中說，中華民國是個民主共和的國家，但民進黨執政以來，卻離民主越來越遠，民主是建立在人民有相當程度的政治參與法治上，更重要的是，民主需人民必須有足夠的知識、理性、良知的基礎上，而民進黨在這次的公投上，是用愚昧對抗知識，用民粹來對抗公民，談的是謊言，比如，包含總統府的公告、蔡英文臉書，「我們反對的是『萊豬』進口台灣，他們卻故意寫成反對『美豬』進口，明明三接訴求的是，遷到他處，他就要說是停掉，完全是謊言」。

「這次公投不只是4個公投，是人民面對一個講謊話的政府、不為人民著想的政府，不給他們一點警惕，未來更會為所欲為，台灣要改革的，何只是這4項，這只是給蔡英文、蘇貞昌的不信任投票」。

張亞中指出，反對核四是民進黨的神主牌，民進黨把4個公投定位於政黨繼續執政的保衛戰，捍衛自己的利益、捍衛自己的神主牌，唯有用知識、理性去教訓他的愚昧，老百姓要團結一致，不只為了自己、也為了子子孫孫，4個公投都同意。

張亞中說，民進黨對核四跟藻礁的主張，是矛盾的，事實上如果要廢核四，那就得增加三接（指天然氣發電）蓋三接就破壞藻礁，但民進黨的理由卻是「廢三接，中火就要多燒煤，所以三接要蓋」，但燒天然氣產生的甲烷對身體一樣不健康，因此在再生能源還不夠的情況下，最簡單的方法就是重啟核四，解決當前缺電危機，在慢慢培養綠能，兩全其美。

至於民進黨在近期的公投宣講上，皆自稱台灣隊，張亞中指出，民進黨最壞的就是把自己講成是台灣的代言人，真正為台灣人民做事情、謀福祉的才叫台灣隊，他們是「出賣台灣隊」、「對不起台灣隊」、他們是「不是台灣隊」老是在搞分化，在台灣社會灑鹽、撒毒，所以四項公投是理性對抗愚昧、知識對抗謊言、公民對抗民粹，是公民對抗當權者的對決。