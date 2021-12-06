翁山蘇姬被判刑4年

遭軍政府罷黜的緬甸領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）今（6）日被判刑4年有期徒刑。

英國廣播公司（BBC）報導，曾獲得諾貝爾和平獎的緬甸前國務資政翁山蘇姬遭緬甸軍政府罷黜後，遭控11項罪名，今日緬甸特別法庭針對煽動群眾、違反新冠防疫規範等2項指控宣布翁山蘇姬有罪，判刑4年有期徒刑。

Myanmar's Aung San Suu Kyi sentenced to four years in prison in first verdict against the deposed civilian leader since the military seized power https://t.co/2IBz2NXNZL — CNN Breaking News (@cnnbrk) December 6, 2021

軍政府發言人紹敏通（Zaw Min Tun）指出，翁山蘇姬被控的2項罪名各判2年有期徒刑。

另外緬甸前總統溫敏（Win Myint）也因相同指控被判4年徒刑。

據美國有線電視新聞網（CNN）6日報導，自從緬甸軍政府2月掌權以來，這是對翁山蘇姬的第一起判決。

除了違反新冠防疫規定、煽動動亂等罪名外，現年76歲的翁山蘇姬面臨的11項罪行還包括違反「政府機密法」（Official Secrets Act）、多起貪汙等，加起來最高可判刑超過100年，相當於終身監禁，她本人否認了一切罪名。

在緬甸軍政府2月1日發動政變掌權前，翁山蘇姬曾任國務資政，也是實際的領導人。

翁山蘇姬所屬政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy，NLD）在去年11月的大選中獲得壓倒性勝利，軍方於今年2月以選舉舞弊為由發動政變，逮捕包括翁山蘇姬在內等多名緬甸政治人物，翁山蘇姬自此受到軟禁。

（持續更新）