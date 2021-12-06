警方發現，同款的娃娃機台，商品櫃鑰匙竟可互通使用。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

王姓男子是安南區的娃娃機台主，發現每台機台的商品櫃鑰匙可通用，遂跑到安平區安北路的娃娃機店，以萬用鑰匙搜刮台內商品，王嫌3日行竊時，被害人以遠端監控錄影全都錄報警，警方即時將其逮捕，起獲一堆贓物，他起初辯稱玩娃娃機得來，看到錄影畫面才坦承犯案。

38歲王男在安南區經營娃娃機台，發現同款型號的機台，鑰匙可以通用，遂心起歹念，想偷取其他店家娃娃機內的商品，作為己用。

王男跑到安平區一家娃娃機店內，用萬用鑰匙打開娃娃機商品櫃行竊，他沒料到娃娃機店內早已設置遠端監控錄像系統，被害人從家中電腦螢幕發現有人鬼鬼祟祟打開自己的娃娃機台，趕緊報警。

警方隨即在數分鐘內趕到，在王男的汽車中起獲商品櫃內的鑰匙圈、行動電源、電風扇、小米延長線。

王男當場辯稱是自己玩娃娃機夾取的商品，直到被害人卻出示錄像畫面，他才坦承犯案，並表示自己也是娃娃機台業者。被害者表示，從即時影像中看到王嫌用鑰匙打開自己的機台，一度以為是自己的鑰匙遺失，才會被用來行竊，檢視後發現鑰匙並沒遺失，經過了解案情，恍然大悟原來同型號機台的鑰匙可相通使用。

警方表示，娃娃機店之前已發生過多次竊盜案，業者普遍都會裝設監視器畫面，從電腦遠端監控，民眾切勿一食貪念想行竊無人商店。王男調查後已依照竊盜罪嫌移送台南地檢署偵辦。