凡購買落羽松套票，12月18日狗狗乘推車或提籠即可搭乘摩天輪。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶落羽松祕境綿延1.6公里，相當適合帶毛小孩一起體驗。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

「金狗盃」趣味競賽開放報名，耶誕裝扮走秀＋雪橇挑戰，前三名可獲得好禮。（麗寶樂園渡假區提供／陳淑娥台中傳真）

麗寶Outlet Mall後方落羽松秘境，預估月中旬能迎來轉紅最美時刻，今年渡假區將在18日舉行「金狗盃」狗狗趣味競賽，全台最大摩天輪-天空之夢當日也限定開放讓狗狗搭乘，歡迎民眾趕快帶著毛小孩報名。

麗寶樂園渡假區發言人陳宇秀表示，落羽松秘境已對外開放至1月9日，綿延長達1.6公里松林搭配廣闊草原，相當適合寵物活動，今年將於18日舉行「金狗盃」狗狗趣味競賽，比賽內容包括飼主與狗狗的耶誕主題扮裝走秀、狗狗雪橇挑戰等活動，最大贏家可分別獲得Bendo更潮金色狗碗、無線吸塵器等精美禮品。

麗寶樂園渡假區指出，參加者須至官網購買「金狗盃套票」，即可線上報名活動，組數限量20組。另外，天空之夢摩天輪也首度開放寵物搭乘，特別設置「寵物友善車廂」，凡購買落羽松祕境相關套票，當天可帶著毛小孩搭乘，並配合寵物不落地等現場規定。

麗寶樂園渡假區表示，今年造訪落羽松祕境的遊客可以入內野餐，「落羽松4人野餐套票」為2200元，包含落羽松、天空之夢摩天輪門票、4人份餐點，還加贈造型野餐墊。此外，25、26日將舉辦耶誕市集活動，邀請多家文創、手作小物的攤位，讓遊客在此享受野餐、拍照、逛市集的樂趣，倘佯在廣大落羽松草原上欣賞摩天輪夢幻美景，更多資訊請至麗寶樂園渡假區官網查詢https：／／www.lihpaoresort.com／。