新北市新店警分局今（6日）舉辦110年度下半年警察志工在職教育訓練。（新店警分局提供）

新北市新店警分局今（6日）舉辦110年度下半年警察志工在職教育訓練，警察局局長黃宗仁親自蒞臨與志工伙伴齊聚一堂，席間表示新北市義警、民防、巡守隊、警友、志工等五力是維護治安不可或缺的力量，共同打擊不法詐騙集團，持續剷除惡質詐騙犯罪。

經統計新北市政府警察局各分局本年度成功攔阻金額達1億4000萬，守護民眾生命財產安全，讓新北市的治安堅若磐石。黃宗仁開心與大家分享「遠見雜誌2021年治安面向評比，新北市勇奪六都第一名；另施政滿意度就警政治安部分亦為六都第一！」這是新北警八千大軍流血、流汗共同努力的成果。

黃宗仁也在他的臉書粉專「阿仁ㄟ點滴」分享檢警同心協力紀實影片，呼籲同仁嚴正執法、追溯犯罪根源，展現警方全力捍衛治安的決心。會中與全體志工合唱「堅持」、「台灣英雄」兩首歌，並合影留念，也再次讓警察志工們感受到局長阿仁哥的親和力及溫暖，讓年度訓練變得溫馨感人，志工也能更加團結。

黃宗仁期勉，新北市警察深化結合義警、民防、志工、警友、巡守，共同做新北市民最佳的治安服務團隊，營造最安居樂業的生活環境。