周予天今（6日）舉辦首張專輯《IDoL》發片記者會，並且同步推出寫真集，會上聊起他之前為了拍寫真而健身2個月，周予天大方掀起上衣露出養眼胸肌，問他緋聞女友席惟倫事前是否「驗貨」過？他先是顧左右而言他：「《全明星運動會》隊友都有摸過。」再問席惟倫摸過後反應如何？周予天笑回：「她有說比以前壯。」繼續追問女方對他身材應該頗為滿意？抵擋不住媒體攻勢的周予天默認表示：「可以這樣說吧」。

周予天今一出場就送上新歌〈IDoL〉，不僅好友婁峻碩到場合唱〈We Gon’Be Okay〉力挺，藝人朋友的祝福影片更是長達8分多鐘，包括《全明星運動會》戰友江宏傑、廖允杰、曹佑寧、蔡昌憲、小刀、小春、J.Sheon、陳勢安、OZI、連晨翔等人，而約莫半年前被拍到和周予天在公園互動親密的隊友席惟倫，女友也大方在影片中送上祝福，除了專輯大賣，還預祝他商演接不完。

周予天因參加《全明星運動會》受到矚目，但表現不好時也引來不少網友攻擊，負面留言讓他自信心全失，花了3個星期調適心情才走出陰霾；他今回想當時情形，釋懷表示：「公眾人物說什麼、做什麼都會被放大，調適好重新再出發。」陷入低潮當時女友有給他愛的抱抱嗎？他笑回：「正向鼓勵幫助比較大。」透露對方有說「不要想那麼多」這類的話。