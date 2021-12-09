「最美博士」許藍方才擺脫不倫戀風波，但桃花運卻相當好，如今又爆新戀情，37歲的她被拍到跟44歲男星王少偉私下晚餐聚會，席間互動頻繁，飯局結束後，男方更送她回香閨，因此傳出秘戀，對此，許藍方也親上火線，簡潔8個字回應。

許藍方被週刊拍到與王少偉聚餐，還上演溫馨接送情，而傳出其實單身的兩人早就在秘密戀愛，時間長達半年，王少偉摯友同時也是前緋聞女友謝忻，也表示跟許藍方同台過，覺得她溫柔又專業的模樣，會是王少偉的菜，若屬實一定送上祝福。

在許藍方與王少偉爆出接送情後，男方經紀人已出面澄清兩人只是朋友，女方經紀人則表示還沒聯絡上，但對藝人私事不會干涉，而在新聞曝光沒多久，許藍方不受影響，照常在IG貼出工作花絮照，果然被網友關心，留言問：「請問博士昨天有去少偉哥家嗎？」，許藍方選擇正面回應：「新聞寫的看看就好」，間接否認戀情。

事實上，早在跟王少偉共進晚餐並送回香閨之前，今年8月底，許藍方為了節目《11點熱吵店》在家開直播，鏡頭一開，不久後就被網友發現王少偉出現在她家，該網友隨後到節目官方IG留言爆料此事，這則直播影片不久後竟被刪除，當時已經引發外界揣測他們當時已經在秘密談戀愛，但雙方都否認戀人關係。