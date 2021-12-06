望隼（4771）自結11月合併營收1.2億元，月減15.29％、年成長率達25.38％。累計前11月合併營收將近13億元，年成長72.26％。該公司預期在運動型隱形眼鏡持續出貨美國市場，手未來營運發展。

望隼表示，由於客戶針對中國雙十一活動檔期以及出貨日本新系列品項，10月積極備貨，帶動10月營收創下歷史新高水準，墊高基期，導致11月合併營收呈現月衰退現象。

展望後市，隨著運動型隱形眼鏡持續出貨美國市場，望隼看好今年營收表現將較去年同期有顯著躍升。