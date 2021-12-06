泰銘（9927）減資20％換股之後，6日恢復買賣，買賣參考價每股40元，在股本變小，鉛錠價格仍持穩在高檔，可望助攻每股盈餘，由於鉛錠供需穩定，美元是否在提前升息聲下走強，成為重要觀察變數。

泰銘減資基準日為12月3日，每千股換發新股票800股，12月6日為股票減資恢復買賣日，停止買賣前收盤價每股34元，恢復買賣參考價每股40元，此次減資將在12月8日發放退還股款，每股退還2元。

泰銘今年前三季每股稅後盈餘2.79元，發言人童新沅6日表示，泰銘減資之後的股東約16.73億元，由於今年試算每股盈餘的方式是採舊股本和新股東的平均，因此，減資效益雖有，但只有一些，減資效益明年才會更顯著。

童新沅指出，倫敦金屬交易所LME的鉛錠價格，目前大約是每噸2200美元，比之前的2300美元到2400美元，有些回落。

他強調，由於12月的售價是根據11月份的月平均價而訂定，因此，今年的售價幾乎底定，鉛錠供需一直相對穩定，因此，明年要觀察的變數是美元的變動。

童新沅表示，當美元走強時，金屬價格通常呈反方向的走弱，因此，美元是否在美國聯準會（Fed）在明年提前升息？或是升息之後的美元走勢，將成為觀察包括鉛錠在內的金屬價格的變化。