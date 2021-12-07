美系外資針對祥碩(5269)出具最新研究報告，看好祥碩英特爾、非英特爾市場通吃，加上Type-C、USB4趨勢下，將祥碩目標價由2170元調升2240元，維持買進評等。

美系外資表示，預期祥碩第四季營收將轉趨疲軟、季減少15%，惟到2022年第一季將再季成長5%，主要是其中考慮到先前對第四季的預期恐已經與第三季重複，再者信驊將迎來更強的AMD晶片組在潛在新產品發布，預計AMD晶片組收入將隨之帶動祥碩ASP成長30%，且還有來自大陸部分的貢獻持續增加，另外，後續來會有10~15%的收入貢獻來自USB 4控制器。

美系外資表示，後續無論是英特爾、非英特爾的市場機會對祥碩伺服器業務都是有利的；同時，在USB的升級有利於ASP，現在所有主要PC陣營都正在或者將要升級到支持USB 4，從過去的經驗來看，預計未來2~3年，要達到接近100%的滲透率需要幾年時間，至於Type-C，2023~2024年將會以25~30%的複合年增長率增長。整體來說，看好在Type-C、USB4趨勢下，將祥碩目標價由2170元調升2240元，維持買進評等。