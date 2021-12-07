中國人民銀行6日宣布降準後，陸媒7日又引述消息指出，人行對支農、支小再貸款利率自2021年12月7日起下調0.25個百分點，下調後3個月、6個月、1年期再貸款利率分別為1.7％、1.9％、2％。

大陸證券時報引述消息報導。報導指出，這是時隔一年多人行再度下調支農、支小再貸款利率。2020年7月，人行下調支農、支小再貸款利率0.25個百分點。

有觀點認為，支農、支小再貸款利率的下調並不能看作是政策利率「降息」。光大證券首席固定收益分析師張旭表示，人行政策利率體系由公開市場操作利率（短期政策利率）和MLF利率（中期政策利率）組成，再貸款、再貼現利率並非政策利率。

在當前的貨幣政策傳導機制中，人行主要通過中期借貸便利（MLF）、公開市場逆回購等政策利率釋放利率調控信號，並引導DR007等市場基準利率以政策利率為中樞運行，最終影響到貸款等金融產品的利率。

其中的MLF利率既是人行操作工具的利率，也是貨幣政策的操作目標，還是LPR的組成部分。因此，在觀察政策取向時首先應關注該利率是否出現了變化，而不是再貸款利率。