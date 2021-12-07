鋅價維持高檔，以氧化鋅銷售為營收最大來源的電弧爐集塵灰處理大廠鋼聯（6581），公告11月份合併自結稅前淨利1.07億元，年增4.16%；累計前11月稅前淨利6.52億元，年成長67.1%。

在鋅價持續維持高檔下，鋼聯指出，對第四季營運成長幅度審慎樂觀看待。 今年獲利增添營運成長動能的因素，鋼聯指出，主要是處理新增的兩大項、11類不同資源廢棄物料源。這些業務除可充分利用剩餘產能，更將帶進毛利更高的廢棄物處理費收入。

鋼聯指出，新增業務對2022年營運成長動能的挹注，將會更為明顯。