基隆市3月大陳姓女嬰昨上午在林姓保母家失去生命跡象，送醫搶救不治，經社會處調查保母未有合格證照，目前檢警介入釐清死因。初步了解，女嬰昨凌晨哭鬧，保母為安撫情緒，將小孩帶往家中一樓時，女嬰頭部不慎撞到手扶梯，全案將朝過失致死罪偵辦。

基隆市警察局第一分局南榮路派出所昨天傍晚接獲醫院轉報，一名3個月大陳姓女嬰不明原因在保母家失去生命跡象，由保母送往基隆長庚醫院，11時左右轉送林口長庚醫院，經急救後，仍於當天下午約2時許宣告死亡。

初步了解，昨天凌晨4時許，女嬰因哭鬧，保母擔心吵到家人，將她抱起帶下樓，過程中頭部疑不慎撞到手扶梯，上午7、8時許，保母泡完牛奶後發現女嬰臉色蒼白且身體癱軟，立即搭計程車將女嬰送至基隆長庚醫院急救。

據悉，女嬰一歲半的姊姊也由林姓保母照顧，保母這段期間一次照顧5名小孩，目前相關單位持續調查中。基隆地檢署檢察官今日上午11時許，前往基隆殯儀館相驗，釐清女嬰死因，全案將朝過失致死罪偵辦。

另經基隆市政府社會處調查，林姓保母未有合法證照，為非法保母，將依違法兒童及少年福利及權益保障法，裁處最高3萬元罰鍰。不過，附近鄰居表示，林女在街訪中帶小孩相當有口碑，有些家長想要托育，還會跑到保母家中拜託幫忙照顧小孩。

基隆市政府社會處指出，接獲通報後立即與家屬及相關單位聯繫了解案況，並派由社工聯繫及訪視掌握通報內容、家庭狀況及家中其他子女受照顧情形等，待警政及司法調查，期間會持續提供關懷及相關協助。