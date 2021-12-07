美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布美方不會派出外交官員或官方代表出席北京冬奧與殘奧，外界關注政府的態度，總統府今天表示，政府各相關部會將考量各方面的局勢發展後，再做出適當因應。但保障選手參賽權利，提供選手協助與照顧，是政府的責任。

美國白宮6日證實，由於中國在新疆「持續進行種族滅絕和危害人類罪」，所以拜登政府在即將到來的2022北京冬季奧運中，將不會派出任何官方、外交代表參與。

美國國務院則表示，最重要的是美國人民的安全和保障，打算提供「領事和外交安全服務」，以確保選手、教練及冬奧相關工作人員人身安全，以及享有美國公民的服務，但堅稱這是「與官方外交代表完全不同的事情」。

針對美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布美方不會派出外交官員或官方代表出席北京冬奧與殘奧，但全力支持參賽的美國選手相關議題，總統府發言人張惇涵今天表示，我們有注意到美國政府的相關訊息，也正就相關情勢進行進一步的了解。政府各相關部會將考量各方面的局勢發展後，再做出適當因應。但保障選手參賽權利，提供選手協助與照顧，是政府的責任。