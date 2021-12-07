警方防搶演練前進蘆洲區農會 氣氛緊張又逼真（蘆洲警方提供／戴上容新北傳真）

「喂!是110嗎？這裡是蘆洲區農會長榮分部，有人搶劫還開槍劫持人質，你們快派人來，我們都很害怕！」，這是一位民眾發現歹徒持槍行搶銀行的報案情形。新北市政府警察局蘆洲分局警方於7日上午10時，在蘆洲區長榮路上的蘆洲區農會長榮分部進行「攔截圍捕實警演練」，由頭戴鬼滅之刃伊之助頭套的兩名警員扮演搶匪，不但壓制警衛還怒吼行員行搶，最後甚至劫持1名人質逃逸，氣氛緊張逼真。

演練前幾日已事前宣導告知將於110年12月7日進行防搶演練，避免來行民眾恐懼害怕，並讓當時在銀行的民眾觀看演練。案發時，銀行行員亦同時機警按下警鈴、保全警衛機智記下歹徒人數、逃逸車輛特徵、車牌號碼及逃逸方向並告知馳赴現場警員。

警方到場了解現況並封鎖現場，同時通報勤務指揮中心歹徒相關特徵、使用車輛及逃逸方向，立即啟動「線上警力攔截圍捕」並啟動「快速打擊犯罪特警隊」，最終在三重區環河北路、如意街口，攔截點警力透過「攔截前車、逼迫後車」攔截方式，迫使歹徒車輛開入如意街停駛，同時兩組快打特警隊「前後包抄」如意街口，並與2名歹徒持槍對峙，其中1名歹徒更從銀行內挾持1名民眾，最後在警方指揮官心戰喊話及優勢警力下，歹徒雖不願亦須釋放人質棄械投降。

歹徒持槍行搶、員警、現場勘察採證、指揮官抵達、啟動快打、路口攔截圍捕、心戰喊話制伏歹徒，這些只有在電影上才可看得到的場景與情節，居然真實在眼前上演。蘆洲警方表示：這項演練主要藉由與金融業者、鄰近轄區合作，以提高行員及保全警覺心，並強化員警對於搶案、重大刑案應變能力，有效運用各級機動組合警力結合「快速打擊犯罪特警隊」，針對跨區(轄) 犯罪之各類強盜、搶奪、特殊刑案及挾持人質等特殊重大刑案，發揮勤務指揮管制功能，及時追緝攔截罪犯、迅速破案，宣示警方維護治安反應能力。