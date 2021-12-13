台北美國學校12日遭不明人士威脅「開槍掃射」，校方立即與警方聯繫，提供Snapchat的發文帳號，聯繫該名美國籍少年到警局說明，該少年稱，昨手機顯示Snapchat登入訊息，但他並未登入後，立刻上網並刪除不明人士貼出的文字，警方已依妨害電腦罪受理該少年報案，同時加強美國學校維安。

美國學校昨晚緊急發出電子郵件給家長、教職員稱，確保學生安全是他們首要任務，接獲來自社群媒體的安全威脅，雖然可信度不明，最謹慎的做法就是讓所有人遠離學校，13日將關閉校園1天。隨即由校方警衛室向轄區天母派出所報案。

警方根據貼文者的帳號，查知是家住信義區，就讀美國學校的14歲少年，經校方通知後，昨晚9時左右，少年赴住家附近的三張犁派出所說明，少年稱手機跳出訊息，顯示他登入Snapchat，但實際上他並沒有登入，認為帳號遭盜用，少年登入後，發現不明人士以他名義貼文稱要開槍掃射，少年感覺事態不妙即刻刪除，但校方已獲知並啟動相關機制。

警方受理該少年提告妨害電腦使用罪後，將向社群平台Snapchat調取登入IP位址，對於「開槍掃射」一事，警方也不敢大意，一早派出大批警力攜帶MP5衝鋒槍站在學校大門，加強美國學校周邊維安工作。