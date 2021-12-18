反萊豬公投未過關，多數人選擇讓萊豬進入台灣，讓反方不禁感嘆，明明是與民眾健康最直接的食安議題，卻被政府操作成了政治議題，民眾未來只能想辦法自保。反萊豬醫師蘇偉碩批評，政府各種恐嚇與政治動員影響民眾投票取向，台灣未來難再用公投來校正政府施政，民眾對政府制約回歸到選舉與罷免，公投的意義消失。

醫師蘇偉碩批評，政府接連打出國安牌、經貿牌再到股市牌，以及民進黨中央對各地下達的政治動員，都影響到民眾投票取向。他悲觀認為，台灣未來難再用公投來校正政府施政，民眾對政府制約只能回歸到選舉與罷免，公投的意義消失。

蘇偉碩預言，台灣政治回到政黨競爭，想改變台灣政治只能取得執政權，未來政治會更極端化、失去中間選民調節，明年選舉會是最佳觀察。

蘇偉碩指出，政府為克服食安疑慮採用了許多方法，例如註明加工來源、限制學生、軍警消、受刑人不能使用，但這些方案都被美國都提到世界貿易組織（WTO）關切，如今反萊豬公投沒有過關，等於美方可以加大施壓力道。

蘇強調，美豬與美牛不一樣，美牛進口大多是生鮮牛肉、牛排，美豬則是內臟、做成加工品等，標示將有困難。此外，即使有標示供民眾選擇，最終也會淪為有經濟能力者能避開，萊豬流向弱勢、勞工與外食階級，造成健康不平等。