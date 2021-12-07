有關駐南非代表處、駐史瓦帝尼王國大使館各新增1名人員確診新冠肺炎事，外交部說明如下：

一、駐南非代表處

我國駐南非代表處1名人員於本(12)月3日確診新冠肺炎（COVID-19），該名人員已依照南非衛生部防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。這是自COVID-19疫情爆發以來，駐處第6名確診案例。

考量南非疫情嚴峻，駐南非代表處已進行辦公室清潔消毒，同時要求有接觸史的同仁進行PCR檢測。駐處也持續關懷染疫人員的健康，提醒同仁及眷屬做好個人防護，若身體出現不適，立即通報。

駐南非代表處加強公共區域人員進出管制，實施分組分流上班，領務作業自本月6日起改採預約制。國人如有緊急協助需求，請撥打我駐南非代表處緊急聯絡電話：（+27）828029380（南非境內請直撥0828029380）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。

二、駐史瓦帝尼王國大使館

我國駐史瓦帝尼王國大使館1名人員於本（12）月6日確診新冠肺炎（COVID-19），目前已依照史國當地防疫規定及醫生指示居家隔離服藥治療中。這是自COVID-19疫情爆發以來，駐史國大使館第2名確診案例。

為防止疫情擴散，駐史瓦帝尼王國大使館已安排辦公室進行消毒，對有相關接觸史的同仁進行PCR檢測，並請同仁及眷屬注意自身健康狀況，若身體出現不適，立即通報。

駐史國大使館目前仍維持正常上班，領務維持開放，但考量近期變種病毒肆虐，大使館辦公方式將依據當地疫情進行調整。若有變動，將於第一時間對外公告。國人如有緊急協助需求，請撥打我駐史瓦帝尼王國大使館緊急聯絡電話：（+268）7808-1212 （史國境內請直撥7808-1212）；或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095，以獲得必要協助。