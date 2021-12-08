軍公教明年調薪4％，國營事業是否全額跟進未定。但今天經濟部長王美花在立法院做出承諾，因應能源轉型增加業務，基於照顧基層員工，同意國營新進同仁調薪以4％來考量。對此經濟部說明，如果基層薪點制調幅要高於4％，中高等級員工調薪就可能不到4％。

民進黨立委林岱樺不遺餘力在立法院關心油電糖水員工明年調薪問題，今天在經委會質詢，再度表示台糖雇員月薪不到2萬7元，詢問經濟部長王美花是否支持調到4％。王回應，基層員工調薪會以4％來考慮。台糖董事長陳昭義也支持，說照顧基層應該。

王美花對媒體表示，因為國營員工非常努力，面對能源轉型增加很多業務，所以支持國營新進同仁可以比照(公務員)調薪四％，讓基層可以得到好照顧。

經濟部表示，國營事業員工給薪有「薪點制」，基層員工等級較低，考量調薪時可以給予超過4％以上調幅，但等級中高階者調幅可能不到4％，讓整體薪資調幅不會超過4％。