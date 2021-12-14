警調查獲高男自陸走私製毒品原料「2–碘–甲基苯丙酮」，重達1000公斤數量驚人，台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》起訴。（檢方提供／陳淑芬台中傳真）

中市高姓化工原料公司老闆，今年向大陸購買製毒原料「2-碘-假基本丙酮」1噸，數量龐大驚人，分裝在40個木桶內於7月間空運走私入台，由黃姓員工領貨後，兩人載往新竹發貨，警調專案小組循線查扣，並起出製毒筆記等物證。台中地檢署依違反《毒品危害防制條例》將高、黃兩人起訴。

「2–碘–甲基苯丙酮」新興毒品「喵喵」（三級毒品）的先驅原料，「喵喵」等新興毒品常摻進其他毒品，偽裝成咖啡包、奶茶包，供貨給年輕族群吸食，行政院在今年7月14日增列為第四級毒品。因在大陸並未列管，取得容易，販毒集團常藉此管道走私來台製造毒品。這起走私「2–碘–甲基苯丙酮」案重達1000公斤，據了解，約可製成300至500公斤的毒品「喵喵」，一旦流入市場危害不堪設想，所幸警調即時截獲。

61歲的高男曾因違反《農藥管理法》案件，被判刑2年，在2019年12月間出監，他去年成立化工原料公司擔任實際負責人，雇用37歲黃男負責領送貨工作。高男與「許先生」共謀，由「許先生」出資，透過高男向大陸賣家接洽訂貨、購買「2–碘–甲基苯丙酮」，並由黃男領貨、送貨。

高男向大陸不詳人士訂購「2–碘–甲基苯丙酮」重達1000公斤，分裝進40個木桶內，在7月16日以通訊軟體「Wechat」「微信」聯絡「Nancy」，要求安排1噸重的「二碘」以船運出口，談及「何時能供貨？二碘在台灣已禁了」。「Nancy」在7月12日告知高男船期因故至延遲，高回應：「這會壞事的，可能進不來了，賠死了，不好說，得賠200多萬，看今天走得了嗎？」，高並表示他將自7月25日起負擔高額賠償金。

急於將該批貨品入台，「Nancy」19日向高男回報將轉聯繫空運，高男緊張回應：「客戶今天看不到裝船資料，已經叫我賠付了，21班機22日清關得2天，一出狀況得賠死」。

40桶的「2–碘–甲基苯丙酮」7月21日由大陸的班機啟運、22日抵台，高男委託不知情的報關行人員進行報關作業，案經調查局中部地區機動工作站、刑事局及南投縣警局組成專案小組循線，會同台北關人員在桃園市查驗該批貨品，檢驗前總純質淨重約980.68公斤，純度約98％，經警調專案小組取出「2–碘–甲基苯丙酮」，裝進其他填充物，佈線跟監調查。

黃男在7月23日下午前往領貨，與高男會合後，並將其中12桶卸貨給接獲的林男、許男及辰男等3人，專案小組在當天晚間先後在新竹縣拘提到高男及黃男兩人，並在高男位於中市住處查獲製毒筆記及化學物質資料等證物。

高男坦承走私毒品原料，但據不供出「許先生」身分；黃男否認運輸及走私毒品，辯稱，他只是臨時工，依高男指示前往領貨，並不知貨物是違法管制品。