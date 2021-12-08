白宮周二表示，美國總統拜登在雙邊峰會上向俄羅斯總統普丁表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國將採取強力的經濟措施反制，而這些新措施的制裁力道將超出2014年採取的行動。

雖然美國在2014年對俄羅斯祭出的經濟制裁，但仍無法阻止俄國佔領克里米亞。

在拜登與普丁周二結束了約兩個小時的線上對話後，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示：「我們在2014年沒有做到的，現在我們準備要做」。

兩名知情人士透露，在過去幾個月裡，俄羅斯已經建立了醫療和燃料等補給線，如果莫斯科決定入侵烏克蘭，這些補給線足夠應付一場持久戰。

根據美國最近取得的情資，俄羅斯可能在幾個月內對烏克蘭發動軍事攻擊，目前俄國已經在邊境集結了多達17.5萬名士兵。蘇利文表示，美方仍然認為普丁尚未決定是否對烏克蘭發動軍事攻擊，他並表示美國將協同歐洲盟友進行深度、具體的合作。

白宮表示，除了烏克蘭問題之外，兩位領導人亦討論了美俄「戰略穩定」對話、勒索軟體攻擊，以及在伊朗等地區問題上的合作等議題。