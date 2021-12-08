疫情持續，改變眾人日常生活，近日疫情趨緩，新竹馬偕醫院特地邀請賀吉與慕尼專業壁畫團隊協力策展，主題為「光和作用，三頻共振美術展」，由著名水墨畫家黃少貞、黑白攝影師何穎昭以及壁畫家黃南榮老師等3人聯合展出，希望透過藝術作品，讓人們觀看的同時，找到心靈的平靜與安定，放下疫情所帶來的惶恐和焦慮。

這次展覽的作品中，3位藝術家藝術風格看似各不相連，但透過光影、空間和美學概念，如同3道光彩，諧調的相互映襯著。水墨畫家黃少貞將東方文化底蘊與自然風景融入畫筆的運用與構思，以西方油畫方式呈現，將寫實穿插於寫意。黑白攝影師何穎昭，透過按下快門，把日常生活中稍縱即逝的平凡事物轉化爲不朽的視覺圖像，壁畫家黃南榮將暴風雨前的火燒雲景色，加入光的意象，傳達風雨後帶來的美好希望。

參展人黃少貞表示，展出前曾至新竹馬偕做場勘，發現藝廊近期規畫為疫苗施打的空間，因此希望透過藝術和醫療的相互挹注，讓每一名來到新竹馬偕施打疫苗的民眾，不僅透過疫苗獲得防禦力，也能夠藉由畫作感受到安穩的力量。其中有一幅畫作特別留白，邀請民眾共筆，將打完疫苗的心境揮筆在畫作上。

新竹馬偕表示，平安樓13樓廊道設為馬偕藝廊已有多年的時間，為攝影、書法、油畫、藝文創作等多元性的展示區。近日邀請黃少貞、黃南榮和何穎昭等3位老師聯合策展，展期自12月2日展至明年2月28日，希望在後疫情時代，能藉由藝術的正能量，為民眾注入支持與希望，也鼓勵大家踴躍來看展。