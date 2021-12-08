肯德基昨天起調整部分餐點售價，調漲2至5元不等，但有網友去肯德基消費發現，肯德基的紅茶也換成了檸檬紅茶，讓喜愛紅茶的他相當難過，並表示好喝的紅茶下架了，以後不知道飲料可以選什麼，文章一推出引起網友熱議。

一名網友在PTT的速食板發文表示，過去有耳聞肯德基紅茶換成檸檬紅茶的消息，日前親自去消費時，真的發現只有檸檬紅茶可選，詢問店員之後紅茶會不會重新上架，得到了「暫時不會」的回應，讓他相當難過。

該名網友表示，過去的紅茶是用粉泡出來的，但現在的檸檬紅茶是用糖漿打出來的，讓他忍不住直呼「真的蠻難喝的」，最後他也提到，很遺憾好喝的紅茶就此下架，但以後不知道飲料可以選什麼，恐怕未來不會再光顧。

文章一推出很快引起網友熱議，「肯德基紅茶真的讚，希望不要亂換商品」、「檸檬紅真的不行」、「拜託不要換，蛋塔就是要配紅茶啊」、「之前不是說檸檬只是暫時的嗎」、「把紅茶換掉的決策真的是很有問題」、「紅茶這麼好喝居然換掉，無奈」。

紅茶話題延燒至今，根據網友們的情報分享，肯德基的紅茶並非全面下架，而是依店家提供為主，「預定快取可以確認門市用哪種」、「好像台北市先換，店員告訴我一般紅茶要去新北」、「猜測是原有紅茶存貨用完了就換」。