近日，大陸教育部辦公廳印發通知，對加強教育APP管理推動與「雙減」政策銜接提出明確要求。通知指出，在各地教育行政部門完成中小學線上學科類培訓機構審批前，暫停中小學線上學科類培訓App的備案工作；已備案的相關教育App暫時從平台下架。

下架的相關教育App提供者獲得中小學線上學科類培訓許可後，在平台補充許可信息，提交恢復備案申請，經所在地省級教育行政部門審核通過後恢復上架；未獲得中小學線上學科類培訓許可的，撤銷備案。

通知提出，對於提供和傳播「拍照搜題」等惰化學生思維能力、影響學生獨立思考、違背教育教學規律的不良學習方法的作業App，暫時下架。整改到位並經省級教育行政部門審核後，方可恢復備案；未通過審核的，撤銷備案。

通知明確，不再受理學前線上培訓App備案申請，已備案的相關App予以撤銷。教育APP平台不再開展「雙減」相關投訴受理工作。關於校外培訓的相關政策，以校外培訓監管部門解釋為主。