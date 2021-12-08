永慶攜手政大成立政大不動產研究中心，8日正式成立，永慶房產集團董事長孫慶餘董事長承諾將長期支持「政大不動產研究中心」，展開系統化的各項調查與研究計畫，讓政府、業界及學界有密切且深度交流的平台。

政大不動產研究中心的主要目標為透過協助政府健全不動產制度、研擬可長可久之公共政策、打造公平安全的房地產交易制度、提供民眾值得信賴的不動產資訊、搭建可供產官學界之間真誠溝通的發展平台、確立專業領導與促進不動產誠實交易經驗之交流、設立研究獎勵機制推行優良制度與科技的創新及研發。

政大不動產研究中心首屆主任、政治大學地政學系賴宗裕教授表示，將優先聚焦「居住正義」議題，研究當前的居住政策，以協助政府推動良善制度和現狀改革。此外，亦將發起不動產研究獎，以及針對重大市場議題及民意時事，不定期地舉行不動產論壇和研討會，提供給官員、學者和關心房地產議題的民眾交流討論的機會。

內政部政務次長花敬群指出，促進居住正義是國家的重點政策。政府各部會致力健全和穩定房市制度，若是能得到產、學的經驗和研究支援，相關政策的制定不但能夠更全面、也能更回應市場狀況。

永慶房產集團董事長孫慶餘董事長表示，30年多前不動產交易沒有法令規範，亂象頻傳，引進新式仲介，推動不炒房不賺差價，保障消費權益，後來投入協助立法的推動，與產官學者花十年時間，促成「不動產經紀業管理條例」立法通過，當時的成功關鍵就是產官學者齊心齊力。如今「政大不動產研究中心」再次匯集產官學的力量，永慶將承諾長期捐助支持中心運作，讓專家學者的智慧與經驗交流整合，讓「政大不動產研究中心」成為健全產業秩序、維護消費權益的重要基地。