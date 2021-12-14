小米董事長雷軍近日接連退出多家小米關聯公司法定代表人、執行董事或董事長職務。小米公關總經理王化在微博回應稱，雷軍的退出行為是正常變更，雷軍今年的精力主要放在造車相關的事務上面，各高層已經可以分擔相關的一些工作和職責，「這是一個姿態，更是一個行動」。

香港經濟日報報導，王化續稱，在投資者會上，雷軍欣喜透露「目前小米造車的各項進展，比我的預期要快」，這已經表明小米造車的工作提速，「能不管的事情一定不管」。

雷軍接連退出包括廣東小米科技有限責任公司、廣州小米通訊技術有限公司、廣州小米信息服務有限公司、珠海小米通訊技術有限公司。股東訊息顯示，廣州小米信息服務有限公司由北京小米移動軟件有限公司全資持股，其餘三公司均由小米通訊技術有限公司全資持股。

早前雷軍退出小米科技（武漢）有限公司法定代表人、執行董事兼總經理，該公司也由小米通訊技術有限公司全資持股。

另有報導指出，小米有份投資的生態鏈公司智米科技，也計畫加入造車大軍，前通用汎亞的電動汽車項目負責人馬永東加盟，負責智米的整車業務，同時，不少北汽的電子電氣架構人員也在近期加入智米。

報導引述消息人士稱，智米的造車方向也是乘用車，首款車是SUV，目前智米與小米汽車保持獨立，未看到小米對智米科技的明顯支持。智米科技是一家主營空調、空氣淨化器等產品的小米生態鏈公司，小米聯合創始人劉德持有北京智米超90％股權，擁有實際控制權。

對於上述小米「雙線」造車的消息，王化也回應，「小米沒有雙線造車規劃。智米是一家小米生態鏈企業，小米集團不會直接參與智米的戰略決策。智米公司出於興趣研究電動車，組建了一個小團隊，在做非常早期的工作」。