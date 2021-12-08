台新金控公布11月自結獲利，當月稅後淨利13.8億元，1～11月累計稅後淨利199.6億元，年增二位數的43.29％，表現續亮眼，累計每股稅後淨利（EPS）1.61元。

台新金控旗下三大獲利引擎，台新銀行11月稅後淨利12.0億元，累計稅後淨利124.7億元、年成長6％，主要是當月核心業務獲利動能強勁，淨利收及淨手收均較去年同期及去年累積成長。資產品質仍維持穩健，截至11月底逾放比為0.12％，備抵呆帳覆蓋率為1043.41％。

子公司台新證券11月稅後淨利2.2億元，主要是證券市場交易持續熱絡，公司經紀業務成交量，及自營營業證券操作績效皆提升，累計前11個月稅後淨利16.3億元，年成長達151.23％。

該金控新成員的台新人壽，11月稅後淨利3.9億元，累計稅後淨利10.4億元，除保費收入持續成長外，也受惠調整投資資產配置，股利及投資績效穩健成長，整體獲利表現優於去年同期。