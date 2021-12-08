2021台灣國際智慧能源週竟出現3隻小羊。成立5年的力暘能源，今天在展場太陽能光電板下設置小牧場，帶進3隻波爾羊，吸引總統蔡英文參訪以及民眾圍觀拍照。這是力暘結合畜牧與發電的「領頭暘」計劃，未來將飼養大批羊群，清除自家太陽能電站下方雜草，排泄物還可養護地力，讓不耕地有朝一日變成良田。

力暘能源協理邱繼祥說明，正與恆春畜試所在屏東佳冬試驗「領頭暘」計畫，因為佳冬洪水多，太陽能案場設置比較高，底下雜草每2、3個月就要除一次，都增加維運成本。

此計畫希望養育羊群，用來啃草除草，糞便還可當肥料，之後還可販售羊肉食品。等於可節省除草與農地施肥成本，賣羊肉當羊肉爐還會有收入，整個計畫評估是可行的。

他指長遠來說，希望藉羊群排泄物，讓此光電板下的不力耕作地，可以慢慢恢復，變成良田。

力暘能源從太陽能案場的規劃開發、設計施工、監控維運及儲能售電，可說是一站式全包。其「屏東佳冬99MW太陽光電場」，集結了340位地主、459筆土地共同參與，將於本月底掛表發電，預計每年可發1.2億度電。

邱繼祥表示，明年在台南七股、屏東枋寮、北佳冬等，還要完成總共650MW容量太陽能地面發電站。至於所發電力，會與台電簽購售電合約，以每度約4.5元賣給台電。但是看準國際供應鏈綠電要求，未來如價格合適，也規劃拿出來改賣給製造業廠商。