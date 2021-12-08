專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）8日公布自結11月合併營收5.6億元，月增30％、年增67.73％，主要受惠於東南亞生產地全面復工，帶動單月營收重新站上5億水準，並創下2020年疫情爆發以來單月新高表現。威宏表示，公司營運成長，主要是隨著疫苗覆蓋率提升，運動及輕奢包袋消費市場逐漸復甦，使得訂單增加所致。

威宏累計今年前十一月合併營收48.34億元、年增39.73％。威宏指出，集團自全球疫情爆發以來，陸續受到歐美終端市場停滯，及生產基地疫情反覆等衝擊，影響單月營收表現，如今，營運谷底已過，越南在9月逐步解除「三就地」防疫政策後，11月起正式全面復工，加上終端客戶強力拉貨下，使得11月營收重回疫情前單月營收5億元水準。

尤其，運動及輕奢精品訂單，亦持續回流挹注，包括Nike、Longchamp、Tumi等重量級大客戶下單力道強勁、拉貨動能積極，訂單能見度直達2022年上半年，全球市場需求仍不斷擴張成長。

威宏說，客戶亦看好全球境管解封在即，商務與旅遊，將帶動行李箱需求，呈現報復性成長，威宏旗下行李箱事業，將可望受惠。

尤其，從客戶提出包線與擴產要求，顯示產業復甦信號明確，為因應客戶需求成長，威宏積極拓展生產規模，包括越南、柬埔寨、泰國，及中國大陸等生產基地，都將陸續擴增產線、擴大廠區計畫，為明年爆發性成長做好萬全準備。