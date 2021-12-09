8日美股三大指數連續第三日上市，恒指9日早段開盤漲171點，漲幅為0.71％報24168。
香港經濟日報報導，港股承接美股上漲逾百點，9日早段漲幅一度擴大至超過300點，高見24300點。恒生指數半日漲213點，報24210點，成交額為708.6億港元。恒生科技指數半日升2.1％，報6092點。
個股方面，ATM阿里巴巴、騰訊、美團分別上漲1％，匯豐、友邦逆市軟，電力股、蘋果概念股造好。
8日美股三大指數連續第三日上市，恒指9日早段開盤漲171點，漲幅為0.71％報24168。
香港經濟日報報導，港股承接美股上漲逾百點，9日早段漲幅一度擴大至超過300點，高見24300點。恒生指數半日漲213點，報24210點，成交額為708.6億港元。恒生科技指數半日升2.1％，報6092點。
個股方面，ATM阿里巴巴、騰訊、美團分別上漲1％，匯豐、友邦逆市軟，電力股、蘋果概念股造好。
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