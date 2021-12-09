廣華-KY（1338）自結11月合併營收7.38億元，在主要客戶之備貨力道有明顯隨著產業旺季逐步增強下，月增10.7％，年增8.78％；累計前11月累計合併營收64.88億元，年增19.38％。

廣華表示，受惠車用晶片供應持續改善，再加上步入汽車產業旺季，中國大陸及北美新車銷售市場展現良好的成長態勢，而品牌車廠庫存水平整體偏低，提升客戶回補庫存之拉貨力道，11月營收飆今年以來單月營收新高。

觀察11月登場的第19屆廣州國際汽車展覽會，吸引眾品牌車廠推出多樣化新車款，共54輛新車全球首發搶占市場份額，廣華持續積極與客戶開發更多新不同材料及不同技術應用的內飾件產品，有望帶動整體出貨動能創造良好的復甦力道。

廣華-KY進一步表示，隨著氣候變遷，減少二氧化碳排放已蔚為國際高度共識，各品牌車廠竭力發展新能源車與減少供應鏈的碳排放量，廣華-KY為滿足品牌車廠未來需求，積極朝向智能化及環保製程發展，亦深化新環保、輕量化、智能化等內飾件技術之開發設計與量產能力，如近年推出之環保乾式轉印工藝技術，相較於溼式轉印技術可有效減少廢水、廢渣、廢氣之產生，達環保製程的訴求，不僅配合品牌車廠朝向綠色製程腳步，也因客戶對於輕量與環保新產品需求增加，帶動整體訂單保良好的能見度。

廣華表示，目前汽車晶片缺口最壞情形已過，未來晶片供應將穩健向上，在三大日系車廠客戶與大陸自主品牌車廠客戶的拉貨力道持續提升下，仍將為廣華整體營收貢獻穩定成長的基礎，廣華也將事業版圖拓展至智能加飾件領域，憑著多年掌握汽車內/外飾件的關鍵研發設計及量產技術能力，推出包含智能氛圍燈、外飾發光燈牌等新產品，目前皆已取得客戶訂單開始出貨，而主力生產環保乾式轉印線及智能座艙技術的蘇州廣晉已於第四季開始試量產，廣華期以新產品、新產能等效益逐步展開，搶攻整體新車內飾件的市場份額，推進未來營運規模逐步放大。