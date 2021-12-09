第七屆「高雄會展年會」9日在高雄國際會議中心（ICCK）舉辦，超過70家國內外會展相關業者與會，會中，台經院、實境共創、光禾感知、文藻大學等單位分享產業趨勢，主辦單位高市府經發局，更規劃一對一商洽媒合會，成功促成包括國際百萬圓桌保險從業人員國際學習日等4場會展活動，明年落腳高雄，可望帶來超過6千萬元商機，吸引逾萬人來高雄觀光。

高雄經發局長廖泰翔9日表示，高市府積極振興受疫情衝擊的會展產業，今年已陸續規劃系列體驗之旅、商洽會及會展年會等活動，此次年會特別結合商洽會，透過深入一對一媒合，已有包括2022年國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會MDRT年會、德商開國展覽公司的精密加工設備及五金展、亞太藥學生年會、以及2023年亞太區害蟲聯盟大會落腳高雄。

國際百萬圓桌保險從業人員協會台灣分會，明年選定在高雄展覽館舉辦「MDRT 國際學習日」，MDRT台灣分會長陳尹妙表示，明年將有超過5千位業務菁英和多達80位國內外講師齊聚高雄，「不只明年，未來也將有望舉辦萬人國際會議，邀請更多菁英夥伴來高雄互動」。

投入會展產業發展超過15年的台灣經濟研究院副院長周霞麗表示，因應後疫情時代，會展產業結合數位科技，已成全球趨勢，她肯定高市府大力推動亞灣5G AIoT創新園區，加速在地產業數位轉型，未來，高雄的會展產業將結合創新科技迎來全新風貌。

廖泰翔表示，會展產業不僅為企業創造合作平台，也是最好體現AR、VR及5G AIoT等元宇宙科技應用的舞台，高市府積極聯手中央打造亞灣5G AIoT創新園區，推動在地5G AIoT產業發展，其中，高雄展覽館更是全國第一個全館5G網路的展覽空間，10日起也將展出5G AIoT相關應用成果，未來，高雄將是全台最大的5G AIoT試煉基地，帶動會展產業數位轉型、邁向全球。