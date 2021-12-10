據央視新聞今天（10日）報導，中國和尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談，隨後宣布兩國復交。

尼加拉瓜9日宣佈結束與台灣「斷交」，承認「只有一個中國」。尼加拉瓜外交部長丹尼斯·蒙卡達表示，「尼加拉瓜共和國政府宣佈承認世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

今天晨間傳出尼加拉瓜宣佈與台灣「斷交」後，大陸官媒央視新聞立即報導，中國和尼加拉瓜政府代表團在天津舉行會談。隨後大陸官媒新華社於9分46時發稿，宣布兩國復交。

尼加拉瓜宣布與台灣斷交 趙立堅四字回應
尼加拉瓜與我斷交 央視：中國與尼加拉瓜政府代表團天津會談
尼加拉瓜與台斷交 中國常駐聯合國代表：一中原則是國際社會普遍共識
尼加拉瓜宣布與台斷交：只承認一個中國
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