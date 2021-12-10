由國泰金贊助委託台北大學企業永續發展研究團隊發布最新《2021台灣永續投資調查》，目前全台永續投資資產總額17.6兆元，年成長26％。其中台灣機構投資人所使用的永續投資方法中，以「負面／排除性選股」居首，其次為「ESG整合法」，「永續主題投資法」則維持第三；成長最快則以影響力投資提升近3倍為首，「正面／產業別最佳選股」及「企業議合」分居二、三。在遵循永續投資的國際倡議方面，遵循聯合國責任投資原則(PRI)的機構投資人從去年8家成長至30家；赤道原則及責任銀行原則(PRB)的遵循企業也增加2家，顯示全台國際永續投資規範的遵循企業正逐步提升中。

台北大學企業永續發展研究團隊教授黃啟瑞表示，台灣永續投資資產總額約為新台幣17.6兆元，年成長26％，佔參與調查機構管理資產(AUM)47.5兆的37％，已超越《2020全球永續投資報告》中全球永續投資佔AUM的比例35.9％，預估2022年可望突破40％。

其中，以保險業者為首的永續投資逾15兆元，政府基金1.2兆元，投信投顧業者則約1.3兆元。對比《2020全球永續投資報告》所公布全球永續投資金額，台灣永續投資金額規模約佔全球1.8％。

台灣機構投資人所使用的永續投資方法中，「負面／排除性選股」12.1兆元排名第一，成長11％；其次為「ESG整合」約8.9兆元，成長12％；「永續主題投資」則逾3.4兆元，成長13％。較為積極的「正面／產業別最佳選股」、「企業議合」、「股東行動 (投票權行使)等三種方法成長均超過25％，顯現永續投資逐漸向主動積極方向發展。

從國際趨勢來看，「ESG整合」為最多投資人使用的永續投資方法；「永續主題投資」則為成長最快的方法，此兩種方法也是台灣機構投資人目前使用較多的方式，顯示出台灣與國際投資趨勢逐漸一致。惟在「企業議合」及「股東行動主義」方面，僅佔整體永續投資約10.9％，相對GSIR調查的國際佔比28.4％，尚有發展空間，建議台灣機構投資人在進行投資時，也能多考慮使用「企業議合」及「股東行動主義」。此外，全台永續投資於股市金額佔整體AUM比例為5.87％，對比日本佔比約13.0％，仍有發展空間。

觀察排除法之排除標的發現，排除投資燃煤和棕櫚油的機構投資人較去年增加，排除燃煤從去年3家增加為今年8家；排除棕櫚油從去年0家增加為今年3家，顯示燃煤與森林保育等氣候變遷議題漸受重視。永續主題投資則以綠色債券為大宗，占比為63％，成長20％；其次為再生能源股票，占比為18％，成長132％。此外，影響力投資成長近3倍，顯示社會與環境日益受到關注。