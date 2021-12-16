國發會主委龔明鑫今（16）日表示，考量會有新一波的台商回台，因此「歡迎台商回台5千億優惠融資方案」將延長三年，相關優惠融資（利息補貼）希望儘量維持，但由於利率環境有些改變，因此也可能微調，會在最短的時間對外公布。

年底屆期的「歡迎台商回台5千億元優惠融資方案」已確定延長三年，龔明鑫16日在創業天使投資成果記者會上表示，投資台灣三大方案（台商回台、根留台灣、中小企業投資）執行以來，國內投資大幅增加，支持了台灣經濟成長的動能，近來由於中國大陸電力不穩、政治上也做了很大的改變，研判會有新一波的供應鏈重組，若台商要回到台灣，政府也非常歡迎。

龔明鑫表示，投資台灣的三大方案會朝延長三年設計，至於方案的細部如利率等問題會再和經濟部討論，方向上，如果能維持，儘量維持，但他也指出：「利率環境已有些改變了，因此也可能會有些微調，會在最短的時間對外說明。」