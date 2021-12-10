房地產市場買氣旺，也讓不動產業者銷售額寫下新高，據統計，今年前三季不動產業銷售額已達1.1兆元、年增12.9％，各地不動產業者營收成長幅度反應區域房市熱度，新竹市年增47％居主要都會之冠、台南、高雄逾二成次之，不過雙北市則都在一成以下，反應「南熱、北溫、新竹強」的市況。

根據財政部稅務行業標準，不動產業涵蓋範圍甚廣，不動產開發業、投資興建及租售、仲介及代銷經紀業，與相關估價、管理行業等都在其中，隨著房市熱絡，不動產上、中、下游各產業也雨露均霑，不動產業銷售額在2017年前三季還不到7000億元，不過今年前三季已突破1.1兆元。

住商不動產企研室經理徐佳馨表示，房市市況好，連帶讓相關產業銷售額寫下新高，各都不動產業銷售額雖然均呈現成長，不過成長幅度不一，成長幅度來看，南熱北溫的市況也反應在銷售額上。

近年雙北以外區域房市火熱，桃園年增15.2％、台中17.7％、台南與高雄分別為25.1％與22.1％，此外，最近房市交易火熱的新竹縣與新竹市，成長幅度18％與47.5％；而房價水準、銷售額最高的台北市年增僅4.2％、居次的新北市年增6.7％，在各大都會區中增幅較低。值得注意的是，近年房市發展熱絡的台中市，前三季銷售額已達1720億元、不動產業銷售額逼近長年居第二位的新北市。

徐佳馨分析，過去不動產業者經營重北輕南、首善之都台北市及以鄰近的新北市獨大，不過近年在雙北以外的都會區、甚至都會區周圍，不僅產業最上游的土地開發、投資興建，乃至後續的仲介銷售、租賃服務、管理等關聯產業，都衍生相當的市場需求，使雙北以外的不動產業者，在近年大發利市。