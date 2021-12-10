大陸銀保監會10日就「保險資產管理公司管理規定（徵求意見稿）」公開徵求意見，主要內容包括，一是新增公司治理專門章節。二是將風險管理作為專門章節。三是改善股權結構設計，落實大陸國務院金融委擴大對外開放決策部署，對作為保險資管公司股東的境內外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比例上限。

四是改善經營原則及相關要求。五是增補監管手段和違規約束。本次修訂增加了受託管理各類資金的基本原則，明確要求建立託管機制，完善資產獨立性和禁止債務抵消表述，進一步明確了嚴禁開展通道業務等禁止行為，並對銷售管理、審慎經營等提了要求。

銀保監會有關部門負責人表示，管理規定改善股權結構設計要求；對作為保險資管公司股東的境內外保險公司一視同仁，不再限制外資保險公司持股比例上限；明確要求建立託管機制，完善資產獨立性和禁止債務抵消表述，進一步明確了嚴禁開展通道業務等禁止行為。