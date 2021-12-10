一對年齡分別72歲、67歲的吳姓夫妻9日前往尖石鄉內鳥嘴山登山，疑似迷路，僅告知家人將在山上過夜，隨後即失聯，其家屬憂心山區降溫，而報案求助，新竹縣消防局上午派遣2車6人上山搜救，驚用手機聯繫上失聯夫婦後，立刻教導開啟手機定位座標，終於順利尋獲吳姓夫妻，目前已平安護送下山。
據了解，這對夫妻疑似攀登內鳥嘴山，卻在下山時疑似迷路，而在山區過夜，由於山區夜間溫度降低，家屬擔心失溫的危險，因此報案。
不過由於9日晚間由家屬報案時，沒有明確路線，後經消防局引導出座標，已派遣2車6名警消上山搜救，並先透過手機聯繫上吳姓夫婦，並教導使用手機定位，協助搜救人員搜索。
搜救人員大約登山口步行約2小時路程的一處樹林間找到吳姓夫妻，兩夫妻精神狀況良好，但因身上攜帶簡單飲水及食物已經耗盡，兩人都直喊肚子餓，驚搜救人員補給飯糰後，由搜救人員護送下山。
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