台中市長盧秀燕10日在市議會答詢時，向議員允諾，豐原國運中心將在明年1月10日動工。（盧金足攝）

歷任3任市長、11年時間，備受地方期待的台中市豐原國民運動中心興建有譜，市長盧秀燕10日在市議會答詢時表示，豐原國運中心將在明年1月10日動工，目前台中市已有6座國運中心、3座兒運中心，持續打造酷城市、酷運動、酷台中，讓民眾能就近享受運動。

市議員張瀞分今日在市政總質詢時，豐原國民運動中心第一次發包流標，豐原居民期待豐富專案，期待豐原國民運動中心，也期待規畫在運動中心內的社皮里活動中心，運動局不能因為第一次流標就減項，強調豐富專案是運動產業專區，如果運動中心和活動中心蓋好了，後續招商會更順利。

盧秀燕指出，豐原豐富專案依期程推動，豐原國民運動中心明年1月將動工，議員爭取增加停車位，市府已納入規畫，除了國運中心，包括公園、產業園區等也是豐原近年重大建設之一，不過招商需要一點時間，市府先完成照明設備、鋪設簡易綠地，維持夜晚安全及景觀，並逐年編列預算逐步推動，讓「開不了工的全力開工」。

建設局長陳大田說，近期內會將照明設備補強，國運中心已順利招標，預計2022年1月12日動工，預算編列5億9671萬3000元，各界關心停車問題，預計地下挖3層、地上4層，可容納200多個車位，市府努力推動。

經發局表示，「豐富專案」區段徵收土建工程已於今年1月完工，其中豐富專案產業專用區1.96公頃招商部分，規劃以設定地上權70年方式招商，將引進運動產業為策略性產業，打造運動產業園區。

為提升招商成功機率，市府強調，持續洽訪多家潛在廠商意見，受新冠肺炎影響，有的廠商投資意願趨於保守，持續拜訪廠商廣蒐意見，檢討較具誘因招商方式，積極辦理後續招商事宜。